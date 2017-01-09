Події

11:18 09.01.2017

Троє людей постраждали внаслідок вибуху газу в квартирі у Сумах

Поліція з'ясовує обставини вибуху у житловому приміщенні в м. Суми, в результаті якого постраждали три людини.

Як повідомив у понеділок відділ комунікації поліції Сумської області, пригода сталася вранці в квартирі на першому поверсі в будинку 52 на проспекті Махайла Лушпи. За попередніми даними, у квартирі стався витік природного газу.

"Внаслідок вибуху постраждали три людини. Господар житла перебуває в реанімації, ще двох людей із сусідньої квартири госпіталізовано", - йдеться в повідомленні.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи Сумського міського відділу поліції, Головного управління Національної поліції області та рятувальники.

З'ясовуються обставини і причини вибуху.

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