Бойовики за добу 51 раз обстріляли позиції ЗСУ в зоні АТО

За минулу добу бойовики 51 раз відкривали вогонь по позиціях військовослужбовців Збройних сил України у зоні проведення Антитерористичної операції, повідомляє прес-служба штабу АТО.

Зокрема, на Маріупольському напрямку з гранатометів і стрілецької зброї бойовики обстрілювали Павлопіль, Красногорівку, Гнутове і Широкине; з мінометів калібрів 120 мм і 82 мм – Мар'їнку, Гнутове, Широкине, Троїцьке, Водяне, Талаківку. Крім того, Широкине було обстріляно зі ствольної артилерії калібру 122 мм, Мар'їнка – з озброєння БМП, а Талаківка – з танка.

На Луганському напрямку Новозванівку, Лопаскине та Станицю Луганську обстрілювали з гранатометів і стрілецької зброї, Троїцьке – з мінометів. Крім того, за Троїцькому вів вогонь снайпер бойовиків.

На Донецькому напрямку бойовики обстрілювали Луганське з артилерії калібру 122 мм та озброєння БМП, Авдіївку, Майорськ і Луганське – з мінометів калібру 82 мм, Луганське, Зайцеве і Авдіївку – зі стрілецької зброї і гранатометів.

Унаслідок обстрілу поранень дістали троє українських військовослужбовців.