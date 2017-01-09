Заборону на рух дорогами загального користування в Одеській області продовжено, їх розчищення триває

Заборону на рух автотранспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування (державного та місцевого значення) в Одеській області подовжено з 9:00 понеділка, 9 січня, повідомила прес-служба Одеської обласної державної адміністрації.

При цьому заборону знято для автодоріг М-05 Київ – Одеса, М-28 Одеса – Южний, М-27 Одеса – Іллічівськ, м-05-01 "Обхід м. Одеси", автодороги Р-70 Одеса - Білгород-Дністровський – Монаші на ділянці від м. Одеса до м. Білгород-Дністровський, М-14 Одеса – Мелітополь - Новоазовськ (на Таганрог) М-13 Кіровоград – Платонове.

Роботи з очищення доріг від снігу та снігових заметів тривають, в регіоні працює 300 одиниць техніки, розгорнуто 47 пунктів обігріву (42 - стаціонарні, 5 - мобільних).

Без електроенергії залишаються 4 населених пункти в трьох районах Одеської області.

Як повідомлялося, через негоду в Одеській області з 18.00 7 січня було заборонено рух автотранспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування, крім автодороги М-05 Київ-Одеса.