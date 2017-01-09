П'ятеро українських військових поранені в зоні АТО за добу

П'ятеро українських військовослужбовців дістали поранень у зоні проведення антитерористичної операції на сході країни за минулу добу, повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув, п'ятеро дістали поранень", - сказав він на брифінгу в понеділок у Києві.

О.Мотузяник поінформував, що на луганському напрямку кількість випадків порушення перемир'я зменшилася вдвічі - до 10. З них два обстріли в Троїцькому були із застосуванням мінометів. В районі Попасної, а саме поблизу села Новозванівка, незаконні збройні формування (НЗФ) обстрілювали позиції сил АТО з гранатометів різних систем і стрілецької зброї, переважно в темний час доби. Також по одній збройній провокації противник провів у Станиці Луганській та Лопаскиному.

На донецькому напрямку бойовики вели вогонь на Світлодарській дузі, північних околицях Горлівки і в Авдіївській промзоні. Важке озброєння бойовики застосовували у всіх трьох районах. Загалом за минулу добу на донецькому напрямку зафіксовано 11 ворожих обстрілів, зокрема 5 - з важкого озброєння.

На маріупольському напрямку найбільш напруженою ситуація залишається на ділянці фронту Павлопіль - Широкине. "Там противник почав провокувати наших військових вже з півночі, відкриваючи вогонь у бік українських позицій з автоматів і великокаліберних кулеметів. Вже ближче до обіду в хід пішли міномети, з яких противник обстріляв українські рубежі оборони в Гнутовому, Водяному і Широкиному. А під вечір, з настанням сутінок, бойовики завдали артилерійського удару по силам АТО в Широкиному і двічі обстріляли з танка наш опорний пункт у Талаківці", - розповів О.Мотузяник.

На ділянці фронту Мар'їнка – Красногорівка, за словами спікера Міноборони, в неділю зафіксовано чотири випадки порушення режиму припинення вогню, всі - неприцільні і з використанням стрілецької зброї. Загалом за минулу добу на маріупольському напрямку було 30 ворожих обстрілів, зокрема 8 - з важкого озброєння.