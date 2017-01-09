Події

14:58 09.01.2017

В аеропорту "Харків" затримано громадянина Ізраїлю, якого розшукує Інтерпол за шахрайство

Українські прикордонники в Міжнародному аеропорту "Харків" виявили та затримали громадянина Ізраїлю, який перебував у міжнародному розшуку за скоєння кримінального злочину на території Польщі.

"Стосовно 58-річного чоловіка спрацювала база даних Інтерпол. З'ясувалося, що його розшукували для притягнення до кримінальної відповідальності за шахрайство у сфері торгівлі, банківське і фінансове шахрайство", - повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

Прикордонники затримали чоловіка і поінформували представників Національної поліції України.

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