Події

14:59 09.01.2017

В Україні у вівторок утримається помірно морозна погода, місцями невеликий сніг

В Україні у вівторок, 10 січня, погоду більшої частини країни визначатиме поле зниженого атмосферного тиску, холодна і волога повітряна маса, повідомляє Укргідрометцентр.

Очікується невеликий сніг, лише в західних областях без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, східний, 7-12 м/с.

Температура в західних регіонах, Вінницькій та Одеській областях вночі 14-19°, в Карпатах 20-25° морозу, вдень 6-11° морозу; на решті територій вночі 8-13°, вдень 4-9° морозу, у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській області та в Криму протягом доби 2-7° морозу.

У Києві 10 січня прогнозується невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, східний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 10° морозу, вдень 4-6° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 10 січня найвища температура вдень була 9,8° у 2007 році, найнижча вночі -30,7 ° в 1940 році.

В Україні у середу, 11 січня, вночі без опадів, вдень у південній частині країни та більшості західних і центральних областей прогнозується сніг, на півдні - мокрий сніг з дощем, місцями ожеледь, на решті територій - без опадів. На дорогах країни ожеледиця.

Вітер східний із переходом на південно-західний, 7-12 м/с, у південній частині, Кіровоградській та Дніпропетровській областях пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 5-10° морозу, у західних областях 13-18°; вдень у більшості областей 2-7° морозу, у південній частині від 3° морозу до 2° тепла, в Криму 3-8° тепла.

У Києві 11 січня без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, східний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8° морозу, вдень 3-5° морозу.

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