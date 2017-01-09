Київ засудив нещодавні теракти в Єгипті, Ізраїлі, Іраку і Туреччині

Міністерство закордонних справ України засудило нещодавні теракти в Єгипті, Ізраїлі, Іраку і Туреччині і наголосило на необхідності консолідації зусиль світового співтовариства для боротьби з тероризмом.

"МЗС України рішуче засуджує терористичні акти, які сталися протягом останніх днів, зокрема, в Єгипті, Ізраїлі, Іраку і Туреччини, внаслідок яких загинули десятки людей і близько сотні дістали поранень. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих та бажаємо швидкого і повного одужання пораненим", – йдеться у заяві зовнішньополітичного відомства України, розміщеній у понеділок.

У заяві наголошується, що сплеск терористичних актів, який спостерігається останнім часом, підкреслює необхідність консолідації зусиль світового співтовариства для боротьби з цим явищем, яке "є загрозою для всього цивілізованого світу".

" Подібні акти насильства, під час яких гинуть невинні люди, є кримінальними злочинами і не мають виправдань, під якими б гаслами вони не скоювалися", - заявили в МЗС.