Події

15:36 09.01.2017

Київ засудив нещодавні теракти в Єгипті, Ізраїлі, Іраку і Туреччині

Міністерство закордонних справ України засудило нещодавні теракти в Єгипті, Ізраїлі, Іраку і Туреччині і наголосило на необхідності консолідації зусиль світового співтовариства для боротьби з тероризмом.

"МЗС України рішуче засуджує терористичні акти, які сталися протягом останніх днів, зокрема, в Єгипті, Ізраїлі, Іраку і Туреччини, внаслідок яких загинули десятки людей і близько сотні дістали поранень. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих та бажаємо швидкого і повного одужання пораненим", – йдеться у заяві зовнішньополітичного відомства України, розміщеній у понеділок.

У заяві наголошується, що сплеск терористичних актів, який спостерігається останнім часом, підкреслює необхідність консолідації зусиль світового співтовариства для боротьби з цим явищем, яке "є загрозою для всього цивілізованого світу".

" Подібні акти насильства, під час яких гинуть невинні люди, є кримінальними злочинами і не мають виправдань, під якими б гаслами вони не скоювалися", - заявили в МЗС.

ВАЖЛИВЕ

У Хмельницькій та Миколаївській областях ускладнено проїзд дорогами місцевого значення

П'ятеро українських військових поранені в зоні АТО за добу

Троє військовослужбовців не повернулися в підрозділ у зоні АТО

Бойовики за добу 51 раз обстріляли позиції ЗСУ в зоні АТО

У чотирьох областях України зберігається обмеження на авторух, заторів немає

ОСТАННЄ

В Україні у вівторок утримається помірно морозна погода, місцями невеликий сніг

В аеропорту "Харків" затримано громадянина Ізраїлю, якого розшукує Інтерпол за шахрайство

Одна людина загинула і щонайменше двоє постраждали під час робіт з розчищення від снігу доріг Одеської області

Через негоду на дорогах України за добу загинули 8 і дістали травм 45 осіб

Заборону на рух дорогами загального користування в Одеській області продовжено, їх розчищення триває

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
http://tvgid.ua
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
аренда офисных помещений в Донецке
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА