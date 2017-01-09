Співпраця з РФ є важливою для Туреччини, але вона не передбачає перегляду позиції Анкари щодо України та Грузії

Діалог з Росією дасть змогу внести вклад у врегулювання багатьох конфліктів, заявив у понеділок глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу.

Виступаючи на конференції послів в Анкарі, міністр зазначив, що співпраця з Росією важливо для Туреччини, але вона не передбачає перегляду позиції Анкари щодо України і Грузії. "Ми підтримуємо територіальну цілісність України і Грузії. Ми не визнаємо анексію земель України", - сказав М.Чавушоглу, якого цитують турецькі ЗМІ.

Говорячи про сирійський конфлікт, він заявив, що "Туреччина, як ніяка інша країна регіону, зацікавлена в стабільності в Сирії".

"Анкара робить все можливе для поширення перемир'я на всю територію Сирії. Ми підтримуємо женевський процес щодо Сирії і одночасно ведемо боротьбу з ІДІЛ на півночі цієї країни", - сказав М.Чавушоглу.

Він запевнив, що "Туреччина продовжить активно підтримувати територіальну і політичну цілісність Сирії".

Під час виступу перед турецькими дипломатами міністр пояснив, що очікує від наступної американської адміністрації згоди на екстрадицію в Туреччину проповідника Фетхуллаха Гюлена, якого Анкара звинувачує в організації минулого року невдалої спроби державного перевороту.

Крім того, за словами М.Чавушоглу, США після приходу на президентську посаду Дональда Трампа можуть припинити співпрацю з курдськими ополченцями з сирійських "загонів народної самооборони" (YPG).