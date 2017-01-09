У Нідерландах затримали журналіста, який намагався провезти уламки з МН17

В аеропорту "Скіпхол" в Амстердамі поліція затримала нідерландської журналіста Мікеля Спеккерса (Michel Spekkers), у якого вилучили уламки літака рейсу МН17, включаючи можливі людські останки, які він знайшов на місці катастрофи на сході України.

Як повідомляє інтернет-видання "Європейська правда" з посиланням на Nltimes.nl журналіст повертався з України, де він відвідав місце катастрофи літака рейсу МН17, яка сталася 17 липня 2014 року. Репортер відвідав Донецьк, щоб зняти документальний фільм про щоденне життя в регіоні. Він також вирішив побувати на місці катастрофи літака рейсу МН17 після того, як почув розповіді, що уламки досі валяються на місці катастрофи.

У прокуратурі Нідерландів заявили, що "сумки з металевими деталями та об'єктами, які можуть бути людськими останками" будуть досліджені якомога швидше.

Прокурор також повідомив, що журналіст відмовився передати фото та відео матеріали, зняті на місці аварії. За словами журналіста, він знайшов на місці катастрофи різні речі, зокрема шматок кістки.

Раніше повідомлялося, що у Нідердандах працівника поліції підозрюють в онлайн-торгівлі речами, пов'язаними з малайзійським "Боїнгом", збитим проросійськими бойовиками на Донбасі в липні 2014 року.