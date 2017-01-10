Події

09:19 10.01.2017

Знято обмеження для руху вантажівок в Одеській області - ДСНС

За результатами ліквідації наслідків складних погодних умов прес-служба Держслужби України з надзвичайних ситуацій інформує про зняття обмежень руху у низці областей.

"З 18:00 9 січня знято обмеження руху вантажних, великогабаритних транспортних засобів на автодорозі Одеса-Мелітополь-Новоазовськ (межа Одеської області)", - йдеться в повідомленні.

Окрім цього, в Хмельницькій області відновлено проїзд на дорогах місцевого значення до 18 населених пунктів. У Миколаївській області відновлено проїзд на дорогах місцевого значення до восьми населених пунктів.

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