Знято обмеження для руху вантажівок в Одеській області - ДСНС

За результатами ліквідації наслідків складних погодних умов прес-служба Держслужби України з надзвичайних ситуацій інформує про зняття обмежень руху у низці областей.

"З 18:00 9 січня знято обмеження руху вантажних, великогабаритних транспортних засобів на автодорозі Одеса-Мелітополь-Новоазовськ (межа Одеської області)", - йдеться в повідомленні.

Окрім цього, в Хмельницькій області відновлено проїзд на дорогах місцевого значення до 18 населених пунктів. У Миколаївській області відновлено проїзд на дорогах місцевого значення до восьми населених пунктів.