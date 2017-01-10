Події

09:22 10.01.2017

П'ятьох українських військових поранено за минулу добу в зоні АТО

Бойовики за минулу добу 46 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі, повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook у вівторок уранці.

"П'ятьох наших військових поранено", - йдеться в повідомленні.

На маріупольському напрямку з 82-мм мінометів противник обстріляв Водяне, а з гранатометів і стрілецької зброї - Мар’їнку, Широкине, Талаківку, Чермалик, Павлопіль і Гнутове. По Широкиному вогонь вела БМП противника.

На донецькому напрямку - з мінометів різних калібрів обстріляли Зайцеве, Авдіївку та Луганське. З гранатометів і великокаліберних кулеметів бойовики вели вогонь по Красногорівці, Авдіївці та Опитному. По Луганському вогонь вела БМП противника.

На луганському напрямку - в районі Сизого - бойовики застосували БМ-21 "Град". Із мінометів неодноразово вели вогонь по Троїцькому, а з гранатометів - по Станиці Луганській і Новозванівці. По Новозванівці бойовики вели вогонь також із протитанкових керованих ракетних комплексів. По Троїцькому вогонь вів снайпер.

ВАЖЛИВЕ

Заторів на дорогах України немає, але рух, як і раніше, обмежено на низці трас півдня країни

У Нідерландах затримали журналіста, який намагався провезти уламки з МН17

Київ засудив нещодавні теракти в Єгипті, Ізраїлі, Іраку і Туреччині

У Хмельницькій та Миколаївській областях ускладнено проїзд дорогами місцевого значення

П'ятеро українських військових поранені в зоні АТО за добу

ОСТАННЄ

"Київавтодор" у цілодобовому режимі очищає дороги столиці: за добу вивезено майже 2 тис. тонн снігу

Кабмін створив комісію для перевірки використання виділених на відновлення Донбасу в 2016 р. 3,8 млрд грн

Знято обмеження для руху вантажівок в Одеській області - ДСНС

Співпраця з РФ є важливою для Туреччини, але вона не передбачає перегляду позиції Анкари щодо України та Грузії

В Україні у вівторок утримається помірно морозна погода, місцями невеликий сніг

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
http://tvgid.ua
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Работа в Украине
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА