П'ятьох українських військових поранено за минулу добу в зоні АТО

Бойовики за минулу добу 46 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі, повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook у вівторок уранці.

"П'ятьох наших військових поранено", - йдеться в повідомленні.

На маріупольському напрямку з 82-мм мінометів противник обстріляв Водяне, а з гранатометів і стрілецької зброї - Мар’їнку, Широкине, Талаківку, Чермалик, Павлопіль і Гнутове. По Широкиному вогонь вела БМП противника.

На донецькому напрямку - з мінометів різних калібрів обстріляли Зайцеве, Авдіївку та Луганське. З гранатометів і великокаліберних кулеметів бойовики вели вогонь по Красногорівці, Авдіївці та Опитному. По Луганському вогонь вела БМП противника.

На луганському напрямку - в районі Сизого - бойовики застосували БМ-21 "Град". Із мінометів неодноразово вели вогонь по Троїцькому, а з гранатометів - по Станиці Луганській і Новозванівці. По Новозванівці бойовики вели вогонь також із протитанкових керованих ракетних комплексів. По Троїцькому вогонь вів снайпер.