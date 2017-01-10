Кабмін створив комісію для перевірки використання виділених на відновлення Донбасу в 2016 р. 3,8 млрд грн

Кабінет Міністрів України створив міжвідомчу комісію, яка проаналізує використання 3,8 млрд грн, виділених для відновлення Донецької та Луганської областей у 2016 році.

"Уряд прийняв рішення про створення міжвідомчої комісії з питань проведення аналізу ефективності та цільового використання коштів спеціального фонду обласних бюджетів Донецької та Луганської областей у розмірі 3,8 млрд грн", - йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

Ці кошти було надано Донецькій та Луганській військово-цивільним адміністраціям за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів, де органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень.

До складу міжвідомчої комісії увійшли представники Міністерства з питань окупованих територій, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Міністерства фінансів, Державного казначейства і Державної аудиторської служби, які відвідають зазначені області протягом січня.