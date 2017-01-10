"Київавтодор" у цілодобовому режимі очищає дороги столиці: за добу вивезено майже 2 тис. тонн снігу

Підприємства комунальної корпорації "Київавтодор" прибирають у цілодобовому режимі вулично-дорожню мережу Києва з метою повного очищення доріг від наслідків снігопаду.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, для організації безпечних і комфортних умов руху пішоходів у столиці 59 бригад із ручного прибирання у складі 389 осіб та 264 одиниці снігоприбиральної техніки протягом дня 9 січня виконували роботи з очищення від снігу підходів до наземних і підземних пішохідних переходів, сходових маршів, тротуарів і зупинок громадського транспорту, які обслуговують підприємства корпорації "Київавтодор".

"Також активно виконувались роботи з вивезення снігу з вулично-дорожньої мережі міста. Так, протягом доби вивезено майже 2000 тонн снігу", - йдеться в повідомленні.