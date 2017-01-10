Події

09:35 10.01.2017

"Київавтодор" у цілодобовому режимі очищає дороги столиці: за добу вивезено майже 2 тис. тонн снігу

Підприємства комунальної корпорації "Київавтодор" прибирають у цілодобовому режимі вулично-дорожню мережу Києва з метою повного очищення доріг від наслідків снігопаду.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, для організації безпечних і комфортних умов руху пішоходів у столиці 59 бригад із ручного прибирання у складі 389 осіб та 264 одиниці снігоприбиральної техніки протягом дня 9 січня виконували роботи з очищення від снігу підходів до наземних і підземних пішохідних переходів, сходових маршів, тротуарів і зупинок громадського транспорту, які обслуговують підприємства корпорації "Київавтодор".

"Також активно виконувались роботи з вивезення снігу з вулично-дорожньої мережі міста. Так, протягом доби вивезено майже 2000 тонн снігу", - йдеться в повідомленні.

ВАЖЛИВЕ

Заторів на дорогах України немає, але рух, як і раніше, обмежено на низці трас півдня країни

П'ятьох українських військових поранено за минулу добу в зоні АТО

У Нідерландах затримали журналіста, який намагався провезти уламки з МН17

Київ засудив нещодавні теракти в Єгипті, Ізраїлі, Іраку і Туреччині

У Хмельницькій та Миколаївській областях ускладнено проїзд дорогами місцевого значення

ОСТАННЄ

Кабмін створив комісію для перевірки використання виділених на відновлення Донбасу в 2016 р. 3,8 млрд грн

Знято обмеження для руху вантажівок в Одеській області - ДСНС

Співпраця з РФ є важливою для Туреччини, але вона не передбачає перегляду позиції Анкари щодо України та Грузії

В Україні у вівторок утримається помірно морозна погода, місцями невеликий сніг

В аеропорту "Харків" затримано громадянина Ізраїлю, якого розшукує Інтерпол за шахрайство

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
http://tvgid.ua
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
аренда квартир в Житомире
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА