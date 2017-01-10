Україна від початку опалювального сезону 2016/2017 скоротила запаси в ПСГ на 3,3 млрд куб. м

Україна від початку опалювального сезону, що стартував 13 жовтня, і по 8 січня 2017 року знизила запаси природного газу у своїх підземних сховищах (ПСГ) на 22,2% (на 3 млрд 272,47 млн куб. м) - до 11 млрд 459,56 млн куб. м.

За даними ПАТ "Укртрансгаз", зокрема, 8 січня відбір становив 86,33 млн куб. м, а за 1-8 січня - 533,38 млн куб. м (у середньому - 66,67 млн куб. м/добу).

У грудні 2016 року зі сховищ було відібрано 1 млрд 568,64 млн куб. м (у середньому - 50,6 млн куб. м/добу), у листопаді - 909,42 млн куб. м (30,31 млн куб. м/добу).

При цьому Україна в морозні дні січня, незважаючи на прогнози, так і не перевищила добового відбору зі сховищ в обсязі 100 млн куб. м, хоча технологічно можливим є підйом близько 1% від наявних запасів. Максимуму цього року було досягнуто 7 січня - 89,65 млн куб. м.

Таким чином, з урахуванням найбільш імовірних температурних режимів до кінця січня та збереження поточних обсягів імпорту і внутрішнього видобутку газу Україна увійде в лютий із запасами газу від 9,4 до 10,1 млрд куб. м.

Відбір газу зі сховищ рік тому - 8 січня 2016 року - становив 109,58 млн куб. м за запасів 12 млрд 998,24 млн куб. м, а два роки тому - 8 січня 2015 року - 92,37 млн куб. м за запасів 10 млрд 792,46 млн куб. м.

Станом на 8 січня 2016 року газ імпортувався в добовому режимі 48,312 млн куб. м (Словаччина - 40,583 млн куб. м, Угорщина - 3,534 млн куб. м, Польща - 4,195 млн куб. м). Імпорт газу з боку РФ Україна не здійснює з 26 листопада 2015 року (http://utg.ua/still-alive/).

Видобуток газу в Україні 8 січня становив 56,615 млн куб. м ("Укргазвидобування" - 40,729 млн куб. м, "Укрнафта" - 3,390 млн куб. м, інші компанії - 12,496 млн куб. м).

Транзит газу через ГТС України за підсумками 1-8 січня він становив 2 млрд 144,39 млн куб. м, що відповідає місячному показнику близько 8,3 млрд куб. м.

Як повідомлялося, в НАК "Нафтогаз України" вважають сформовані в підземних сховищах запаси газу достатніми для проходження опалювального сезону та заявляють, що мають технічні можливості для додаткового імпорту на випадок суворої зими. За розрахунками НАК на кінець опалювального сезону в сховищах усе ще залишатиметься 7-8 млрд куб. м за допустимого значення в 5 млрд куб. м.

У 2016 році сумарний відбір газу зі сховищ перевищив його закачування на 2 млрд куб. м. Відбір за підсумками року становив 8 млрд 390,68 млн куб. м, закачування - 6 млрд 388,74 млн куб. м.

Україна розпочала відбір газу з ПСГ в опалювальний сезон 2015/2016 років із 30 жовтня 2015 року за наявності запасів в обсязі 17 млрд 064,1 млн куб. м газу, завершила його 6 квітня 2016 року із запасами 8 млрд 437,5 млн куб. м.

Україна розпочала відбір газу з ПСГ в опалювальний сезон 2014/2015 рр. з 20 жовтня 2014 року за наявності запасів в обсязі 16 млрд 749,6 млн куб. м газу, завершила його 10 квітня 2015 року із запасами 7 млрд 609,2 млн куб. м.

"Укртрансгаз", 100% якого належить НАК "Нафтогаз України", експлуатує систему магістральних газопроводів і 12 підземних сховищ газу країни загальною місткістю 31 млрд куб. м.