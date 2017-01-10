Ризик виникнення воєн у світі незабаром сягне максимуму з часів закінчення холодної війни, вважають у розвідці США

Американські експерти вважають, що загроза виникнення збройних конфліктів у світі протягом наступних п'яти років зросте до максимальних показників у період після закінчення холодної війни, пишуть у понеділок західні ЗМІ з посиланням на доповідь Національної ради з розвідки США.

У доповіді під назвою "Глобальні тенденції: парадокс прогресу" стверджується, що невизначеність ситуації в США та країнах Заходу, послаблення механізмів запобігання конфліктам та забезпечення прав людини спонукає Росію та КНР оспорювати вплив США на світовій арені.

При цьому, згідно з доповіддю, в цій ситуації особливу небезпеку становитимуть неправильні оцінки поведінки ймовірного противника.

Автори доповіді зазначають, що якщо повномасштабної війни вдасться уникнути, то, однак, відмінності в цінностях та інтересах між державами і спроби встановити регіональне домінування можуть призвести до поділу світу на сфери впливу.

Серед інших проблем, зазначених у доповіді, - регіональні конфлікти, тероризм, зростання економічної нерівності, націоналізму та антиглобалізму, уповільнення економічного зростання та екологічні проблеми.

Проте автори не виключають можливості того, що нова обстановка дасть змогу урядам, спільнотам, різним групам побудувати більш безпечне майбутнє.

ЗМІ нагадують, що до Національної ради з розвідки США входять аналітики розвідспівтовариства США, вона бере участь у складанні проектів національних розвідувальних зведень, які підсумовують роботу всього розвідувального співтовариства США у складі 17 агентств.