У рамках угоди про асоціацію Україна має провести три реформи в 2017 році

Україна повинна буде провести в 2017 році три реформи, передбачені угодою про асоціацію з Європейським Союзом: стосовно процедури держзакупівель, створення фітосанітарної інспекції та дії угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислових товарів (ACAA), заявляє заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль.

"В угоді про асоціацію записані ключові точки, які ми вже мали пройти. Наприклад, у технічному регулюванні нам потрібно починати переговори з ACAA. Ми маємо виконати чотири-п’ять пунктів для того, щоб відкрити ці переговори, і це дійсно важливе завдання, якщо ми полегшимо експорт до ЄС промислової продукції", - розповіла Л.Зеркаль в інтерв'ю "Українській правді", оприлюдненому у вівторок.

"Те саме стосується фітосанітарії: у нас надто довго триває процедура створення контролюючого органу, його наповнення тощо. Хоча нам самим треба було зробити це швидко, щоб полегшити вихід сільгосппродукції на ринок ЄС. Ці два напрямки плюс держзакупівлі - ось три ключові моменти, на яких нам треба сконцентруватися в 2017 році", - наголосила заступник міністра.

При цьому вона висловила думку, що в 2017 році має розпочатися "рух щодо ACAA", а також має бути завершено створення інституції, "яка сприятиме зближенню наших систем з європейськими у сферах ветеринарії, санітарії, що, звісно, прискорить вихід наших товарів на ринок ЄС".

Заступник міністра нагадала про проведені раніше тристоронні переговори за участю РФ, де також порушували ці три напрями. "Росіяни концентрувалися саме на цих напрямках: санітарія-ветеринарія, технічні стандарти і регламенти. У Москві розуміли: тільки-но ми змінюємо систему, для нас російський ринок стає нецікавим, оскільки відкривається європейський", - зазначила О.Зеркаль.

Окрім цього, вона висловила сподівання, що в 2017 році Україна завершить підписання угоди з ЄС про "відкрите небо". "У нас є підстави для оптимізму. Зараз Маріано Рахой (прем'єр Іспанії) обіцяв, що вони дотримуватимуться позиції про виключення малих аеропортів з угоди, а це зніме проблему Гібралтару та відкриє нам подальший рух до "відкритого неба", - додала О.Зеркаль, уточнивши, що британська сторона вже дала на це свою згоду.