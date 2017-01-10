Події

11:14 10.01.2017

У рамках угоди про асоціацію Україна має провести три реформи в 2017 році

Україна повинна буде провести в 2017 році три реформи, передбачені угодою про асоціацію з Європейським Союзом: стосовно процедури держзакупівель, створення фітосанітарної інспекції та дії угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислових товарів (ACAA), заявляє заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль.

"В угоді про асоціацію записані ключові точки, які ми вже мали пройти. Наприклад, у технічному регулюванні нам потрібно починати переговори з ACAA. Ми маємо виконати чотири-п’ять пунктів для того, щоб відкрити ці переговори, і це дійсно важливе завдання, якщо ми полегшимо експорт до ЄС промислової продукції", - розповіла Л.Зеркаль в інтерв'ю "Українській правді", оприлюдненому у вівторок.

"Те саме стосується фітосанітарії: у нас надто довго триває процедура створення контролюючого органу, його наповнення тощо. Хоча нам самим треба було зробити це швидко, щоб полегшити вихід сільгосппродукції на ринок ЄС. Ці два напрямки плюс держзакупівлі - ось три ключові моменти, на яких нам треба сконцентруватися в 2017 році", - наголосила заступник міністра.

При цьому вона висловила думку, що в 2017 році має розпочатися "рух щодо ACAA", а також має бути завершено створення інституції, "яка сприятиме зближенню наших систем з європейськими у сферах ветеринарії, санітарії, що, звісно, прискорить вихід наших товарів на ринок ЄС".

Заступник міністра нагадала про проведені раніше тристоронні переговори за участю РФ, де також порушували ці три напрями. "Росіяни концентрувалися саме на цих напрямках: санітарія-ветеринарія, технічні стандарти і регламенти. У Москві розуміли: тільки-но ми змінюємо систему, для нас російський ринок стає нецікавим, оскільки відкривається європейський", - зазначила О.Зеркаль.

Окрім цього, вона висловила сподівання, що в 2017 році Україна завершить підписання угоди з ЄС про "відкрите небо". "У нас є підстави для оптимізму. Зараз Маріано Рахой (прем'єр Іспанії) обіцяв, що вони дотримуватимуться позиції про виключення малих аеропортів з угоди, а це зніме проблему Гібралтару та відкриє нам подальший рух до "відкритого неба", - додала О.Зеркаль, уточнивши, що британська сторона вже дала на це свою згоду.

ВАЖЛИВЕ

Україна розраховує на початок роботи міжнародного арбітражу щодо Криму в середині 2017 року

У міськраді Харкова відбуваються слідчі дії

Україна від початку опалювального сезону 2016/2017 скоротила запаси в ПСГ на 3,3 млрд куб. м

Заторів на дорогах України немає, але рух, як і раніше, обмежено на низці трас півдня країни

П'ятьох українських військових поранено за минулу добу в зоні АТО

ОСТАННЄ

У "ДНР" посадили українця на 11 років "за шпигунство"

Ризик виникнення воєн у світі незабаром сягне максимуму з часів закінчення холодної війни, вважають у розвідці США

"Київавтодор" у цілодобовому режимі очищає дороги столиці: за добу вивезено майже 2 тис. тонн снігу

Кабмін створив комісію для перевірки використання виділених на відновлення Донбасу в 2016 р. 3,8 млрд грн

Знято обмеження для руху вантажівок в Одеській області - ДСНС

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
http://tvgid.ua
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Метры.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА