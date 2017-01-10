У "ДНР" посадили українця на 11 років "за шпигунство"

Так званий військовий трибунал "ДНР" засудив громадянина України Олега Чулгу до 11 років позбавлення волі за начебто "шпигунство на користь українських силовиків", повідомляє інтернет-видання "Новини Донбасу" з посиланням на повідомлення так званого Міністерства державної безпеки "ДНР".

"Затриманого працівниками МДБ у лютому 2015 року громадянина України Чулгу Олега Миколайовича визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого статтею 321 КК ДНР (шпигунство), та засуджено до 11 років позбавлення волі", - наводить повідомлення бойовиків інтернет-видання у вівторок уранці.

У замітці з посиланням на дані бойовиків "ДНР" зазначено, що "під час слідчо-оперативних заходів було встановлено, що Чулга О. М., який у 2014 році сприяв ополченню "ДНР" у м. Слов’янську, був завербований працівниками СБУ" і передавав їм дані "про пересування військової техніки, дислокацію воєнізованих підрозділів ополчення "ДНР", а також іншу інформацію, що загрожує безпеці республіки".