Події

11:32 10.01.2017

НБУ у вівторок оголосив аукціон із продажу до $100 млн

Національний банк України (НБУ) у вівторок знову оголосив аукціон із продажу валюти, збільшивши заявку до $100 млн із $70 млн, повідомляється на веб-сайті центробанку.

Згідно з повідомленням, конкурентні заявки приймають до 11:30.

Як повідомлялося, НБУ на аукціоні 6 січня продав $55,2 млн за курсом до 27,05 грн/$1, що задовольнило 86,9% заявленого попиту. На аукціон було подані заявки за курсом від 26,6 грн/$1 до 27,05 грн/$1. Ціну відсікання було встановлено на рівні 26,9 грн/$1, середньозважений курс аукціону становив 26,9768 грн/$1.

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