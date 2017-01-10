Пашинський йде на допит до прокуратури щодо передноворічного інциденту

Народний депутат України (фракція "Народний фронт") Сергій Пашинський повідомив, що у вівторок йде на допит до прокуратури у рамках розслідування інциденту з його участю на автодорозі у Васильківському районі Київської області, що стався увечері 31 грудня 2016 року.

"Я, як ніхто інший, зацікавлений в об'єктивному та публічному розслідуванні цієї ситуації. Тільки об'єктивне розслідування, проведення слідчих експериментів та експертиз зможуть розвіяти брехню, яку вкидає нам в інформаційний простір з-за "поребрика" всяка нечисть і яку, на жаль, "корисні ідіоти" з великим ентузіазмом розповсюджують у нас", - написав С.Пашинський на своїй сторінці у Facebook у вівторок.

При цьому парламентар додав, що переконаний у правильності своїх дій під час інциденту.

"Скажу так. Кожного року в Україні скоюють сотні вбивств, тисячі випадків нанесення важких тілесних ушкоджень, 80% із них - у стані алкогольного сп'яніння. Але це ще не все. Дві треті цих злочинів скоюють не з метою пограбування чи помсти, вони є виключно хуліганством. Щороку тисячі людей потерпають від п'яних хуліганів. І якщо хоча б 5% таких "хімікусів" (В'ячеслав Хімікус, постраждалий унаслідок стрільби з пістолета С.Пашинським - ІФ) будуть знати, що на спробу насильства вони можуть отримати адекватну відповідь, і це їх зупинить, а я вірю, що так і буде, то я зробив усе правильно. Не як народний депутат, а як громадянин, чоловік і батько своїх дітей", - написав С.Пашинський.

Як повідомлялося, на дорозі в одному із сіл Васильківського району Київської області увечері 31 грудня 2016 р. стався конфлікт між С.Пашинським та місцевим жителем, унаслідок якого парламентар дістав удару пляшкою по голові, а чоловік, який напав на нього, - кулю в ногу.

3 січня в прокуратурі Київської області повідомили, що розслідують кримінальне провадження за фактом інциденту за статтею Кримінального кодексу про хуліганство.