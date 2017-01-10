Бойовики застосовують "Гради" на Луганщині, один військовослужбовець за останню добу поранений

Бойовики надалі застосовують "Гради" та заборонені міномети проти сил АТО в Луганській області, за останню добу поранений один військовослужбовець ЗСУ, повідомили в Луганській облдержадміністрації.

"За минулу добу в Луганській області та після опівночі російсько-окупаційні війська 12 разів стріляли уздовж лінії розмежування. По укріпленнях українських військовослужбовців поблизу сіл Троїцьке та Новозванівка Попаснянського району десять разів відкривали вогонь із використанням 120-мм і 82-мм мінометів, протитанкових керованих ракет, великокаліберних кулеметів, снайперської і стрілецької зброї. Внаслідок обстрілу один наш захисник дістав поранення, повідомив заступник голови Луганської ОДА Юрій Клименко у вівторок на сторінці Луганської облдержадміністрації у Facebook.

Він зазначив, що по позиціях сил АТО поблизу села Сизого Станично-Луганського району вели вогонь із реактивних систем залпового вогню "Град", а у напрямку смт Станиця Луганська бойовики стріляли з протитанкових і підствольних гранатометів і стрілецької зброї.