АМПУ просить Мінінфраструктури роз'яснити ситуацію з наказом про зміну в. о. її керівника

Виконувач обов'язків голови ДП "Адміністрація морських портів України" (АМПУ) Юрій Наконечний надіслав листи міністрові інфраструктури України Володимиру Омеляну та державному секретарю міністерства Андрію Галущаку з проханням прояснити ситуацію, що склалася у керівництві підприємства.

Як повідомила прес-служба ДП, 10 січня 2017 року адміністрація отримала наказ Мінінфраструктури від 6 січня 2017 року №1-О за підписом директора департаменту забезпечення комунікацій та аналітичної роботи про звільнення Ю.Наконечного від виконання обов'язків голови ДП "АМПУ" і покладання виконання цих обов'язків на начальника юридичної служби підприємства Сергія Гронського.

"Цей наказ потрапив на підприємство 10 січня після закінчення періоду тимчасової непрацездатності в. о. голови ДП "АМПУ". Водночас підприємство вбачає у виданні цього наказу явні порушення законодавства", - йдеться в повідомленні.

Як зазначає АМПУ, згідно із законом "Про державну службу" та законом "Про центральні органи виконавчої влади" право призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, що належать до сфери управління міністерства, визначено виключно за державним секретарем міністерства. Згідно з розпорядженням уряду від 28 грудня 2016 року державним секретарем Міністерства інфраструктури призначено Андрія Галущака.

Крім того, АМПУ зазначає, що до завдань департаменту забезпечення комунікацій та аналітичної роботи, а отже й до завдань директора цього департаменту, як викладено на офіційному веб-сайті міністерства, належать підготовка проектів документів та оперативних рішень, необхідних матеріалів, наказів та доручень керівництва, а також забезпечення інформаційного наповнення сайта міністерства.

"Одночасно законом України "Про центральні органи виконавчої влади" та положенням про Міністерство інфраструктури України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів №460 (зі змінами), недвозначно передбачено, що накази міністерства підписує міністр. Крім того, відповідно до положення про Міністерство інфраструктури міністр призначає на посади та звільняє з посад керівників підприємств, що належать до сфери управління Мінінфраструктури, укладає (переукладає, продовжує) та розриває з ними контракти", - повідомляє АМПУ.

Також, за її даними, в наказі Мінінфраструктури від 6 січня 2017 року помилково зазначено, що С.Гронський є начальником юридичної служби ДП "АМПУ". Однак питання погодження його кандидатури на зайняття цієї посади розглядалося міністерством з вересня 2016 року, і на сьогодні С.Гронський є виконувачем обов'язків начальника юридичної служби.

Крім того, вимоги до кандидатури на посаду голови ДП "АМПУ" (а також виконувачів обов'язків керівника) чітко визначені статутом підприємства. Серед головних вимог - наявність відповідної вищої професійної освіти та досвід роботи на керівних посадах у галузі морського та річкового транспорту не менше ніж п'ять років. У С.Гронського відсутній стаж роботи у галузі морського та річкового транспорту.

"Виходячи з викладеного, керівник ДП "АМПУ" просить міністра і державного секретаря розглянути питання щодо приведення до вимог законодавства наказу міністерства від 6 січня 2017 року №1-О або скасувати його як такий, що підготовлений із порушенням вимог законодавства. Також нині С.Гронський відсутній на робочому місці. Разом із ним відсутня печатка підприємства, про що складено відповідну заяву до правоохоронних органів", - йдеться в повідомленні АМПУ.

Крім того, в прес-службі АМПУ агентству "Інтерфакс-Україна" зазначили, що не мають інформації про можливе призначення в. о. голови адміністрації литовського фахівця, про що раніше згадували деякі ЗМІ.

Як раніше повідомлялося, голові АМПУ Андрію Амеліну було оголошено про підозру в розтраті коштів за рахунок підвищення вартості постачання паливно-мастильних матеріалів.

Адміністрація морських портів України - державне підприємство, яке здійснює нагляд над функціонуванням 13 морських портів на території України. Підприємство було засновано в 2013 році, володіє стратегічними об'єктами портової інфраструктури, до яких належать акваторії морських портів, гідротехнічні споруди, причали та інфраструктура загального користування, така як під'їзні дороги та інженерні мережі.