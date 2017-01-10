Події

13:02 10.01.2017

Одна людина загинула і 74 постраждали на дорогах України 9 січня

За минулу добу в Україні внаслідок ускладнених погодних умов і підвищеної аварійності на дорогах загинула одна та постраждали 74 людини, повідомляє департамент комунікації Національної поліції України.

"За добу 9 січня в результаті ускладнених погодних умов і підвищеної аварійної ситуації на автодорогах України постраждали 75 громадян, із них одна людина загинула", - йдеться в повідомленні на офіційному сайті Нацполіції.

За даними правоохоронців, "критичною за рівнем аварійності залишається ситуація в Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській, Житомирській і Кіровоградській областях".

Станом на 9:00 рух автотранспорту залишався обмеженим в Одеській області і на трасах М-13, М-15 та М-16.

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