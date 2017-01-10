Події

13:22 10.01.2017

Н.Савченко оприлюднила списки осіб, яких хочуть отримати "ЛНР/ДНР"

Народний депутат України Надія Савченко на своїй сторінці в соцмережі Facebook оприлюднила списки заручників, утримуваних на не підконтрольних владі України територіях Донбасу, українських політв'язнів, яких тримають у російських в'язницях та в окупованому Росією Криму, а також список осіб, яких керівництво "ДНР/ЛНР" хоче отримати від української сторони.

Н.Савченко у вівторок оприлюднила, зокрема, список у складі 41 українця (з прізвищами, іменами і по батькові, а також датами народження), якого тримають "ДНР"/ЛНР" і який підтверджений ними. Вона також надала список з аналогічною інформацією про 121 українця, якого запитує українська сторона.

Окрім цього, вона оприлюднила список із 524 осіб, яких запитують "ЛНР" і "ДНР".

За словами Н.Савченко, у списках є дві категорії обміну.

"Перша категорія – це наші військовополонені, що знаходяться на окупованій Росією території Донецької та Луганської областей України. Українською стороною подається запит на 129 людей. Протилежна сторона підтверджує 42 людини. Друга категорія обміну - це українські політв'язні, що утримуються в російських в'язницях та в окупованому Росією Криму. Їх на цей час 44 людини", - написала вона.

Крім того, за її словами, Україна розшукує 494 безвісті зниклих на Донбасі осіб. "Вони пропорційні обміну на ув'язнених в Україні за списками представників окупованих Росією територій Донецької та Луганської областей України. Від "ДНР" у списках таких людей 524, а від "ЛНР" – 377. Частину людей із цих списків українська сторона також підтверджує, приблизно 256. При таких розкладах маємо перший етап обміну підтверджених осіб з обох сторін - це 42 на 256", - написала Н.Савченко.

Стосовно другої категорії, за словами парламентаря, в Україні у в'язницях тримають 102 громадян РФ, що відбувають покарання за злочини, скоєні проти територіальної цілісності України і проти українського народу в період з 2014 по 2016 роки. "Маємо перший етап обміну по другій категорії "всіх на всіх" - це 44 на 102", - заявила Н.Савченко.

Після цього, за її словами, має розпочатися робота над другим етапом - пошуком людей із непідтверджених списків. "І коли ми уважно подивимося на списки, то побачимо, що голови "ДНР" і "ЛНР" у списках своїх людей подали дуже багато росіян: 47 росіян у списках від "ДНР" і 4 росіянина в списках від "ЛНР". Для чого так зробили? Щоб приховати присутність російських військ на території України, видавши їх за сепаратистів, і щоб виміняти їх, під шумок, не віддавши українських політв'язнів з Росії та окупованого Росією Криму", - наголосила депутат.

При цьому Н.Савченко припустила, що в списках, зібраних за дев’ять місяців після її повернення з РФ, вже можуть бути неточності. "Когось могли обміняти так, що і ніхто не знав, про когось можуть бути неточні чи неповні дані... Тому звертаюся до всіх людей, кому не байдуже чуже горе... Якщо у вас є якась інформація чи ви знайшли себе або своїх рідних, знайомих у цих списках і вам вже не потрібна чи, навпаки, потрібна допомога, то пишіть мені", - написала депутат.

Н.Савченко заявляє, що обмін "всіх на всіх" відбувається за широко використовуваним у світі триетапним методом: "Етап перший: здійснюється обмін за списками, які підтверджує кожна сторона зі свого боку утримуваних полонених. Етап другий: з тих, хто залишився в списках, розшукуються по прихованих в'язницях і підвалах, одною й іншою стороною, всі полонені, що залишилися живі. Етап третій: усіх, кого знайти не вдалося, визнають мертвими або безвісти зниклими".

Як повідомлялося, в Службі безпеки України заявили, що проведуть роз’яснювальну роботу з Н.Савченко, яка заявила про намір оприлюднити списки полонених і зниклих безвісти на Донбасі, та вказує на можливу шкоду від публікації таких списків.

"Списки нам, звичайно, відомі. Ми працюємо з цими списками. Я лише можу сказати, що є певні закони, які обмежують викид будь-якої інформації, пов'язаної з персональними даними. (...) Ми не повинні використовувати цю інформацію для якихось корисливих цілей, маніпулювати цими списками, займатися політичним піаром", - заявив радник глави СБУ Юрій Тандит в ефірі телеканалу "112 Україна" 7 січня.

Він наголосив, що в жодному разі не можна поширювати інформацію, яка може "зашкодити не лише хлопцям, які перебувають там, але і їхнім близьким, родичам".

" "Не сумнівайтеся: ми обов'язково проведемо певну роботу у рамках чинного законодавства", - сказав Ю.Тандіт, відповідаючи на запитання про те, чи проведе СБУ роз'яснювальну роботу з Н.Савченко.

Раніше Н.Савченко написала на своїй сторінці у Facebook про плани найближчим часом оприлюднити списки військовополонених і зниклих безвісти на Донбасі: "Списки військовополонених та зниклих безвісти, котрі я отримала за результатами зустрічі в Мінську, а також зібрані мною з моменту мого звільнення з російського полону я оприлюдню найближчим часом".

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