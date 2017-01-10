Україна від початку 2016/2017 МР експортувала 23,1 млн тонн зерна

Україна від початку 2016/2017 маркетингового року (МР, липень-червень) станом на 6 січня 2016 року експортувала 23,07 млн тонн зернових.

Згідно з повідомленням Міністерства аграрної політики та продовольства в понеділок, наразі експортовано близько 11,5 млн тонн пшениці, 4,33 млн тонн ячменю та близько 7,13 млн тонн кукурудзи.

Крім того, на зазначену дату експортовано 169,7 тис. тонн борошна.

Як повідомлялося з посиланням на дані Мінагропроду, Україна в 2015/2016 МР експортувала 39,487 млн тонн зерна, що на 13,5% більше, ніж попереднього сезону.

За прогнозами Мінагропроду, експорт зерна в 2016/2017 МР може сягнути близько 40 млн тонн.