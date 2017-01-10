Події

13:41 10.01.2017

П'ять українських військових поранені в зоні АТО за добу

П'ять українських військовослужбовців дістали поранень у зоні проведення антитерористичної операції на сході країни за минулу добу, повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув, п'ять дістали поранень", - сказав він на брифінгу в Києві у вівторок.

О.Мотузяник поінформував, що на луганському напрямку противник вів вогонь у Попаснянському районі. Зокрема, в районі Троїцького неодноразово фіксували мінометні обстріли, працював снайпер противника. Також провокації мали місце в Новозванівці, а в районі села Сизого бойовики застосували РСЗВ БМ-21В. Загалом за добу на цьому напрямку зафіксовано 11 обстрілів, п’ять із них - із застосуванням важкого озброєння.

На донецькому напрямку найгарячішими точками залишаються Світлодарська дуга, Зайцеве, Авдіївка, Опитне. Половина обстрілів із боку бойовиків була з мінометів, загалом по позиціях українських військових було випущено близько 100 мінометних снарядів.

Говорячи про оперативну обстановку на цьому напрямку, спікер Міноборони також повідомив, що біля сіл Луганське і Новолуганське противник облаштовує нові позиції, здійснює мінування та намагається засилати розвідгрупи до українських укріплень. Загалом на донецькому напрямку за добу зафіксовано 15 обстрілів.

На маріупольському напрямку бойові дії не припиняються в Мар’їнському районі та на ділянці Павлопіль-Широкине. Епізодично противник застосовує міномети і бронетехніку. Загалом на напрямі за добу зафіксовано 20 обстрілів, два із них - із застосуванням важкого озброєння.

ВАЖЛИВЕ

Портовика з Латвії буде призначено в. о. голови АМПУ

Н.Савченко оприлюднила списки осіб, яких хочуть отримати "ЛНР/ДНР"

Верховний Суд України відмовив Азарову в задоволенні його позову до СБУ та Лубківського

Бойовики застосовують "Гради" на Луганщині, один військовослужбовець за останню добу поранений

Пашинський йде на допит до прокуратури щодо передноворічного інциденту

ОСТАННЄ

Декларацію Порошенка за заявою Кузьміна буде перевірено після повної перевірки суб'єкта декларування

В інциденті з Пашинським підозру наразі нікому не оголошено

Повна перевірка е-декларацій розпочнеться після реєстрації Мін’юстом порядку проведення перевірки

Укргідрометцентр заявляє про відсутність загрози вимерзання озимих

Кабмін обмежив повноваження правління "Нафтогазу" на користь наглядової ради компанії

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
http://tvgid.ua
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
3d фотоаппараты
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА