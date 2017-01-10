П'ять українських військових поранені в зоні АТО за добу

П'ять українських військовослужбовців дістали поранень у зоні проведення антитерористичної операції на сході країни за минулу добу, повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув, п'ять дістали поранень", - сказав він на брифінгу в Києві у вівторок.

О.Мотузяник поінформував, що на луганському напрямку противник вів вогонь у Попаснянському районі. Зокрема, в районі Троїцького неодноразово фіксували мінометні обстріли, працював снайпер противника. Також провокації мали місце в Новозванівці, а в районі села Сизого бойовики застосували РСЗВ БМ-21В. Загалом за добу на цьому напрямку зафіксовано 11 обстрілів, п’ять із них - із застосуванням важкого озброєння.

На донецькому напрямку найгарячішими точками залишаються Світлодарська дуга, Зайцеве, Авдіївка, Опитне. Половина обстрілів із боку бойовиків була з мінометів, загалом по позиціях українських військових було випущено близько 100 мінометних снарядів.

Говорячи про оперативну обстановку на цьому напрямку, спікер Міноборони також повідомив, що біля сіл Луганське і Новолуганське противник облаштовує нові позиції, здійснює мінування та намагається засилати розвідгрупи до українських укріплень. Загалом на донецькому напрямку за добу зафіксовано 15 обстрілів.

На маріупольському напрямку бойові дії не припиняються в Мар’їнському районі та на ділянці Павлопіль-Широкине. Епізодично противник застосовує міномети і бронетехніку. Загалом на напрямі за добу зафіксовано 20 обстрілів, два із них - із застосуванням важкого озброєння.