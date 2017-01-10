Проїзд дорогами забезпечує майже 1 тис. од. техніки та понад 2 тис. дорожників

Опади у вигляді снігу станом на 12:00 10 січня в Україні спостерігаються в 11 регіонах, для ліквідації наслідків снігової стихії на дорогах працює 974 одиниці техніки та 2075 дорожників.

Як повідомила прес-служба ПАТ "ДАК "Автомобільні дороги України", обмеження руху залишаються лише на деяких дорогах в Одеській області. У Миколаївській області проїзд повністю забезпечено. Рух відкрито.

"Закликаємо водіїв бути уважними та обережними за кермом. Дотримуйтеся неухильно правил дорожнього руху, не перевищуйте допустимої швидкості і не здійснюйте ризикованих маневрів", - йдеться в повідомленні.

ПАТ також рекомендує відмовитися від поїздок пасажирам із дітьми та екскурсійними автобусами.