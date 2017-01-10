Події

13:43 10.01.2017

Кабмін обмежив повноваження правління "Нафтогазу" на користь наглядової ради компанії

Кабінет Міністрів України ввів у дію нову редакцію статуту НАК "Нафтогаз України", що значно обмежує повноваження правління на користь наглядової ради компанії.

Нова редакція документа була оприлюднена в "Урядовому кур'єрі" від 31 грудня 2016 року і вже набула чинності.

Згідно зі статутом, до виключної компетенції НР тепер належить попереднє погодження рішень правління стосовно діяльності компаній, акціонером яких є НАК (ПАТ "Укртрансгаз", "Укргазвидобування", "Укртранснафта").

Рішення щодо призначення керівників і всіх членів правлінь дочірніх ПАТ, відсторонення їх від посад потребують погодження НР "Нафтогазу".

Як зазначено в новій редакції статуту, керівники всіх "дочок" НАК тепер в обов'язковому порядку входять до правління компанії.

Наглядова рада отримує право ухвалювати рішення і з інших питань, що не належать до її виключної компетенції.

Як повідомлялося, "Нафтогаз України" об'єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни. Холдинг є монополістом із транзиту та зберігання природного газу в підземних сховищах, а також із транспортування нафти трубопровідним транспортом територією країни.

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