Укргідрометцентр заявляє про відсутність загрози вимерзання озимих через різке зниження температури на початку січня.

"Нині озимі перебувають у стані зимового спокою. Загроза вимерзання озимих на сьогодні відсутня", - повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" керівник агрометеорологічного відділу Гідрометцентру Тетяна Адаменко.

За її словами, близько 17% сходів увійшли в зиму в слабкому та зрідженому стані, але він може покращитися під час перезимування.

"У західних областях температура минулого тижня опустилася до -20-22 градусів, сніговий покрив там не такий розкішний, але його достатньо", - додала представник Гідрометцентру.

Згідно з даними прес-служби Міністерства аграрної політики та продовольства, станом на 5 січня сходи озимих зернових із засіяних 7,2 млн га отримано на 6,8 млн га (95% площ).

Близько 83% посівів озимих зернових, або 5,7 млн га, перебувають у хорошому і задовільному стані. У слабкому та зрідженому стані - 1,1 млн га (17% посівів). Близько 359,4 тис. га, або 5% посівів, не отримали сходів.

Озимий рапс зійшов на площі 833,1 тис. га (93% посівів). Із них у хорошому та задовільному стані перебувають 686,8 тис. га (83%), у слабкому і зрідженому - 144,9 тис. га (17%).

Як повідомлялося з посиланням на дані Держстату, Україна під урожай 2017 року засіяла озимими на зерно та зелений корм майже 8,115 млн га (без урахування тимчасово окупованої території Криму та Севастополя, частини зони проведення АТО), що на 3,8% більше, ніж під урожай 2016 року.

Площі під озимими зерновими цього року розширено на 0,7% - до 7,173 млн га. Зокрема, посіви озимої пшениці, зокрема тритикале, становили 6,121 млн га (на 2,2% більше, ніж роком раніше), озимого жита - 0,169 млн га (на 16,5% більше), озимого ячменю - 0,882 млн га (на 10,3% менше).

За даними Держстату, площі під рапсом збільшилися на 37,2% - до 0,899 млн га.