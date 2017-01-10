Події

13:50 10.01.2017

Повна перевірка е-декларацій розпочнеться після реєстрації Мін’юстом порядку проведення перевірки

Заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Руслан Радецький заявляє, що повна перевірка електронних декларацій розпочнеться після реєстрації Міністерством юстиції порядку контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

"Повна перевірка, згідно із законом, яким визначено посадових осіб, які мають перевірятися, розпочнеться після того, як Міністерство юстиції зареєструє порядки (порядок здійснення моніторингу способу життя суб'єктів декларування та порядок контролю і повної перевірки декларації - ІФ)", - сказав Р.Радецький на брифінгу у вівторок.

Він висловив сподівання, що реєстрацію в Мін’юсті буде здійснено якнайшвидше.

За словами заступника голови НАЗК, протягом дня, 10 січня, до проекту порядку буде внесено раніше висловлені зауваження, на засіданні НАЗК їх буде проголосовано, й до кінця тижня ці порядки буде передано до Мін’юсту.

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