Портовика з Латвії буде призначено в. о. голови АМПУ

Виконувачем обов'язків голови ДП "Адміністрація морських портів України" (АМПУ) буде призначено громадянина Латвії, портового спеціаліста Райвіса Вецкаганса, повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури України.

У повідомленні зазначено, що Р.Вецкаганс має понад 16 років успішної діяльності в управлінні підприємствами сектора транспорту та логістики, пароплавства і фінансових послуг. Обіймав посади члена правління, віце-президента АТ "Латвійське пароплавство", члена правління найбільшого портового термінала для обробки насипних і генеральних вантажів у країнах Балтії Rigas Centralais Terminals, голови правління ТОВ Riga Container Terminal.

"Незважаючи на неодноразові спроби уряду та Міністерства інфраструктури України нормалізувати діяльність АМПУ, це державне підприємство залишається зразком неефективності, корупції та зловживань. Виникає багато запитань і з приводу керованості АМПУ. Крім того, такого спротиву з боку керівництва підприємства на будь-які пропозиції міністерства щодо впорядкування його роботи не було, мабуть, ніде. Всі наші рішення блокуються або ігноруються. Тому ми змінюємо керівництво АМПУ, що стане першим кроком у масштабній реформі морської галузі", - наголосив глава міністерства Володимир Омелян.

Він заявив, що відповідні зміни анонсував ще на початку грудня 2016 року.

"Можливо, саме це спонукало керівництво, яке ми зараз змінюємо, виписати собі премії за грудень в розмірі від 700 тис. грн до 1,5 млн грн на людину. І це тільки офіційні премії. Можна тільки уявити масштаби зловживань на державному підприємстві", - наголосив міністр інфраструктури.

Він також заявив, що з метою нормалізації роботи підприємства міністерство призначило в. о. голови ДП "АМПУ" Сергія Гронського. "Це - тимчасовий захід із метою встановлення нормального робочого діалогу між міністерством і АМПУ, а також зупинки зловживань, які здійснюються на підприємстві. Вже цього тижня буде призначено нового в. о. керівника - Райвіса Вецкаганса".

Міністр інфраструктури зазначив, що зміна керівництва АМПУ - один з етапів реформування морської галузі. Повноцінна реформа передбачає створення Морської адміністрації, яка візьме на себе всі завдання АМПУ. Також буде проведено суттєву оптимізацію структури та персоналу підприємства.

Раніше повідомлялося, що виконувач обов'язків голови ДП "АМПУ" Юрій Наконечний надіслав листи В.Омеляну та державному секретарю міністерства Андрію Галущаку з проханням прояснити ситуацію, що склалася у керівництві підприємства.

Як повідомила прес-служба ДП, 10 січня 2017 року адміністрація отримала наказ Мінінфраструктури від 6 січня 2017 року №1-О за підписом директора департаменту забезпечення комунікацій та аналітичної роботи про звільнення Ю.Наконечного від виконання обов'язків голови ДП "АМПУ" і покладання виконання цих обов'язків на начальника юридичної служби підприємства Сергія Гронського.

З огляду на низку причин Ю.Наконечний просив міністра і державного секретаря розглянути питання щодо приведення до вимог законодавства наказу міністерства від 6 січня 2017 року №1-О або скасувати його як такий, що підготовлений із порушенням вимог законодавства.

Також повідомлялося, що нині С.Гронський відсутній на робочому місці. Разом із ним відсутня печатка підприємства, про що складено відповідну заяву до правоохоронних органів.

Раніше, влітку 2016 року повідомлялося, що голові АМПУ Андрію Амеліну було оголошено про підозру в розтраті коштів за рахунок підвищення вартості постачань паливно-мастильних матеріалів.