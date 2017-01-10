Події

14:03 10.01.2017

В інциденті з Пашинським підозру наразі нікому не оголошено

Підозру про скоєння злочину в інциденті за участю народного депутата з фракції "Народний фронт" Сергія Пашинського 31 грудня 2016 року наразі нікому з фігурантів не оголошено, зазначає прокурор Київської області Дмитро Чібісов.

"У нас у всіх учасників подій зараз однаковий процесуальний статус. Ми нікому не оголошували про підозру, нікого не визначали як злочинця. Після виконання всіх слідчих дій, які зафіксують конкретно, хто що зробив, хто що порушив, ми зможемо тоді визначитися з їхнім статусом", - сказав Д.Чібісов журналістам у вівторок.

За словами прокурора, всі учасники події на цьому етапі свідчать як свідки.

Як повідомлялося, на дорозі в одному із сіл Васильківського району Київської області увечері 31 грудня 2016 р. стався конфлікт між С.Пашинським та місцевим жителем, унаслідок якого парламентар дістав удару пляшкою по голові, а чоловік, який напав на нього, - кулю в ногу.

3 січня в прокуратурі Київської області повідомили, що розслідують кримінальне провадження за фактом інциденту за статтею Кримінального кодексу про хуліганство.

10 січня С.Пашинський повідомив, що у вівторок йде на допит до прокуратури у рамках розслідування інциденту з його участю.

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