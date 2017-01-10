Декларацію Порошенка за заявою Кузьміна буде перевірено після повної перевірки суб'єкта декларування

У Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК) заявляють, що перевірку декларації президента України Петра Порошенка на предмет конфлікту інтересів за заявою колишнього першого заступника генпрокурора України Рената Кузьміна буде здійснено після повної перевірки суб'єкта декларування.

Відповідаючи на запитання кореспондента агентства, чи надійшла заява від Р.Кузьміна і чи розпочато перевірку декларації глави держави, заступник голови НАЗК Руслан Радецький заявив: "Давайте говоритимемо у рамках того, що ми сьогодні обговорювали, - порядок повної перевірки, що передбачено вимогою закону".

"Закон вимагає, що порядок опрацьовує і розробляє НАЗК, на підставі чого здійснюватиметься повна перевірка всіх суб'єктів декларування. Тому, як тільки буде повна перевірка, - а ми процесуально маємо діяти на підставі закону та порядку, - з тієї миті розпочнуться всі інші перевірки", - розповів Р.Радецький на брифінгу у вівторок.

У свою чергу Р.Кузьмін написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook, що НАЗК здійснює перевірку П.Порошенка за його заявою, пославшись на слова керівника НАЗК Наталії Корчак.

"Як повідомила керівник Національного агентства з питань запобігання корупції Н.Корчак, стосовно Порошенка розпочато антикорупційну перевірку. Річ у тому, що Порошенко приховав у своїй декларації конфлікт інтересів у війні з Росією. Він, маючи майнові та бізнес-інтереси в країні, з якою, судячи з його ж заяви, веде війну і якій оголосив економічні санкції, не повідомив про це НАЗК", - написав він.

Р.Кузьмін також пообіцяв повідомити про результати перевірки.