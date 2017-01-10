Порошенко передав Сущенку листа, в якому запевнив, що докладає всіх зусиль для його повернення в Україну

Президент України Петро Порошенко направив незаконно утримуваному в Російській Федерації журналісту Національного інформагентства "Укрінформ" Роману Сущенку листа, в якому запевнив, що щодня робить усі можливі кроки для якнайшвидшого його повернення на батьківщину, стверджує адвокат українця Марк Фейгін.

"Президент України Петро Порошенко написав моєму підзахисному, журналістові Роману Сущенку до в'язниці", - написав у своїй сторінці у Facebook М.Фейгін у вівторок й оприлюднив скриншот цього листа.

У частково написаному від руки документі зазначено: "Шановний Романе Володимировичу (ці слова написані від руки, далі машинопис - ІФ), непростий час проходить нині наша Україна, а вам - найважче. І сьогодні, коли ви відірвані від сім'ї та близьких, хотів би, щоб ви вступили в новий рік з міцною вірою в силу єдності, яка не знає кордонів та перепон. Ваші співвітчизники - морально з вами, поруч. За вас переживає вся країна. Тільки у такому єднанні ми переможемо та витримаємо всі випробування, які трапляються на нашому життєвому шляху".

Далі в тексті зазначено, що Р.Сущенка чекають удома, а глава держави робить усі можливі заходи для повернення українця на батьківщину: "Будьте певні, що у рідному домі не лише чекають на вас, я як президент кожного дня докладаю всіх зусиль для вашого якнайшвидшого повернення".

Завершується лист написаними від руки словами: "З глибокою повагою та оптимізмом" і підписом.

Водночас у своєму акаунті у Twitter М.Фейгін написав, що він вийшов із СІЗО Лефортово (Москва), де тримають Р.Сущенка. "Передавав усім привіт, дякував за привітання. Президент України Романа підтримав", - додав адвокат.

Відповідаючи на запитання на своїй сторінці у Facebook, коли Р.Сущенко одержав листа, М.Фейгін зазначив, що цього листа сьогодні передає консул.

Як повідомлялося, 3 жовтня 2016 року в Москві ФСБ Росії затримала українського журналіста Романа Сущенка, було порушено кримінальну справу за ст. 276 КК РФ (шпигунство). Лефортовський суд Москви заарештував Р.Сущенка на два місяці і пізніше продовжив цей запобіжний захід.