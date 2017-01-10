Захист Єфремова ЄСПЛ просить надати оцінку заявам генпрокурора про винуватість підзахисного до вироку суду

Захист голови фракції "Партії регіонів" у Верховній Раді України VII скликання Олександра Єфремова в доповненні до свого позову просить Європейський суд з прав людини надати оцінку заявам генерального прокурора України Юрія Луценка про винність О. Єфремова в порушення презумпції невинуватості, повідомляється на персональному сайті обвинуваченого.

"Цю заяву, вже перекладену, покладено як доповнення до нашого позову до ЄСПЛ. Ви ж розумієте, яку оцінку надасть цій заяві Європейський суд. Це фактично порушення презумпції невинуватості", - наводяться слова адвоката Євгена Солодка в повідомленні на офіційному сайті О. Єфремова у вівторок.

При цьому захисник О. Єфремова висловив припущення, що генеральний прокурор України робить такі заяви через відсутність у нього юридичної освіти.

"У жодній нормальній цивілізованій країні генпрокурор не може дозволити собі робити такі заяви. Частково його "виправдовує" те, що у нього немає юридичної освіти", - сказав Є. Солодко.

Як повідомлялося, О. Єфремова затримали 30 липня 2016 року в аеропорту Києва за підозрою в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Крім того, йому інкримінується підтримка самопроголошеної "ЛНР", а також незаконне заволодіння майном "Луганськвугілля". 8 серпня Печерський райсуд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на 60 діб - до 4 жовтня. Рішенням суду альтернативну можливість внесення застави не надано.

10 серпня того ж року Ю. Луценко під час прес-конференції в Києві заявив, що наявні у слідства докази свідчать про пряму відповідальність О. Єфремова за розв'язання збройного конфлікту на сході України.

"Єфремов - це чи не перший, єдиний за весь час моєї роботи фігурант, до якого у мене різко негативне ставлення. Згідно з доказами, не емоціям, не минулому, а доказам, цей чоловік відкрив двері війни в нашій країні. Я в цьому переконаний, і це не мої емоції. Це не публікації, не гасла, це – докази, які надали слідству різні люди", - заявив Ю. Луценко на прес-конференції в середу в Києві.

24 листопада Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання Генпрокуратури про продовження запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою для О. Єфремова до 22 січня 2017 року.

4 січня Управління з розслідування вчинених злочинними організаціями злочинів Генеральної прокуратури України направило обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно О. Єфремова до суду.