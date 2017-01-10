Події

16:30 10.01.2017

ДФС виявила факти ухиляння від сплати податків київською агрокомпанією на 59 млн грн

Співробітники податкової міліції Офісу великих платників викрили київське підприємство, що ухилилося від сплати 59 млн грн податків, написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook перший заступник голови ДФС Сергій Білан.

За його інформацією, підприємство неправомірно сформувало валові витрати та податковий кредит на 134 млн грн. Зокрема, керівники компанії неправомірно зарахували до податкових витрат операції з придбання сільгосппродукції у низкі підприємств, у результаті чого ухилилися від сплати податку на прибуток на 59 млн грн. За даними ДФС, зазначені операції були безтоварними і проводилися для безпрецедентного завищення валових витрат.

Крім цього, посадові особи вказаної компанії здійснювали безтоварні операції для подальшого експорту сільгосппродукції, за рахунок яких нарощувався податковий кредит, і заявляли до відшкодування з держбюджету 75 млн грн.

Зараз стосовно керівників компанії відкрито кримінальне провадження за фактом ухилення від сплати податків, привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

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