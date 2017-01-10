Опубліковані Савченко списки заручників є некоректними

Опубліковані позафракційним народним депутатом України Надією Савченко списки заручників є некоректними, а також цей крок може зашкодити їхнім сім'ям, заявив радник глави СБУ Юрій Тандит.

"Я просив Надію не робити цього. Коли ми з нею говорили, вона почула мене", - розповів Ю. Тандит у коментарі інтернет-виданню "ВВС Україна".

Він стверджує, що списки в багатьох моментах "некоректні".

"У списках є дані наших хлопців. Але попередній аналіз вказує, що перелік неправильний", - додав представник СБУ, який займається обміном заручників.

За словами представника СБУ, публікація списків не допоможе прискорити звільнення заручників. "Зазвичай переговори відбувалися ефективно, коли ми не піарилися на цьому і не зчиняли галасу. Рішення щодо обміну приймаються конкретними людьми в Росії, це не питання списків", - вважає Ю. Тандит.

Він застерігає, що шахраї отримали персональні дані багатьох українських заручників, і з'явилася можливість шантажувати родичів, наприклад, вимагаючи викупу.

За словами Ю. Тандита, аферисти телефонують родичам, називаються уповноваженими від бойовиків і за винагороду обіцяють звільнити людину.

Він пообіцяв, що до вечора СБУ оприлюднить докладнішу офіційну позицію щодо всіх списків, оприлюднених Н.Савченко.

На запитання, чи може Н.Савченко очікувати покарання за публікацію, він відповів, що поки що не може про це говорити. Також радник глави СБУ відмовився говорити про списки росіян в українському полоні, який опублікувала Надія Савченко.

Як повідомлялося, 10 січня Н.Савченко в своїй сторінці в соцмережі Facebook оприлюднила списки заручників на непідконтрольних владі України територіях Донбасу, українських політв'язнів, утримуваних у російських тюрмах і в окупованому Росією Криму, а також список осіб, яких керівництво "ДНР/ЛНР" хоче отримати від української сторони.

Нардеп зокрема, згала у списку 41 українця (з прізвищами, іменами і по батькові, а також датами народження), які утримуються "ДНР"/ЛНР" і підтверджені ними. Також вона надала список з аналогічною інформацією про 121 українця, яких хоче звільнити українська сторона.