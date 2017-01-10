Кожен десятий "електронний кабінет" на порталі держфінансів E-Data зареєстрований з російських доменів

Кількість органів центральної та місцевої влади, а також державних та комунальних підприємств, що реєструють свої службові кабінети на порталі публічних фінансів E-Data з російських доменів, становить 10% загальної кількості зареєстрованих кабінетів, яке в сумі налічує близько 37 тис.

Про це повідомляється в звіті порталу за 2016 рік", оприлюдненому на сайті Міністерства фінансів України.

"Російський капітал, російські IT-рішення активно представлені на ринку України. Наприклад, облікові системи, на яких обслуговується переважна більшість українських бюджетних структур – російські", - наголошується в звіті.

У ньому також уточнюється, що в 2016 році рівень наповнення кабінетів інформацією збільшився.

"На початок (2016 – ІФ) року тільки 76% службових кабінетів були заповнені. На кінець року цей показник становив 91%,"- наголошується в звіті.

E-Data – офіційний портал публічних фінансів України. З 15 вересня 2015 року на ньому публікуються всі транзакції Державної казначейської служби, з листопада 2015 року на ньому доступна інформація про використання коштів державного та місцевих бюджетів, а в січні 2016 року інформацію почали розкривати суб'єкти господарювання державної і комунальної власності, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій перевищує 50%. Станом на 1 січня 2017 року база угод становить 42 млн транзакцій.