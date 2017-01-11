За минулу добу бойовики 49 разів відкривали вогонь із різних видів озброєння по українських військових, двоє поранених та один загиблий

За минулу добу бойовики 49 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України в зоні проведення антитерористичної операції, повідомили військові в середу вранці.

"Російсько-окупаційні війська продовжили обстріли наших позицій на всіх напрямках. Серед наших військових двоє поранених, один травмований. Один військовий загинув", - йдеться в повідомленні на сторінці штабу АТО у Facebook.

За даними військових, на маріупольському напрямку з мінометів окупанти вели вогонь по Талаківці та Водяному. З гранатометів різних калібрів - по Мар’їнці, Водяному, Талаківці, Гнутовому і Широкиному. Зі стрілецької зброї - по Павлополю, Широкиному та Новотроїцькому. Також по Новотроїцькому вогонь вів снайпер, а по Широкиному БМП. У районі Тарамчука сталося бойове зіткнення. Напад відбито.

На луганському напрямку - по Новозванівці вели вогонь із мінометів і протитанкових ракетних комплексів. По Троїцькому - з гранатометів.

На донецькому напрямку - з мінометів різних калібрів по наших позиціях стріляли в районі Верхньоторецького, Авдіївки, Крутої Балки, Опитного, Луганського і Зайцевого. По Опитному вогонь вела БМП противника.