Події

09:48 11.01.2017

За минулу добу бойовики 49 разів відкривали вогонь із різних видів озброєння по українських військових, двоє поранених та один загиблий

За минулу добу бойовики 49 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України в зоні проведення антитерористичної операції, повідомили військові в середу вранці.

"Російсько-окупаційні війська продовжили обстріли наших позицій на всіх напрямках. Серед наших військових двоє поранених, один травмований. Один військовий загинув", - йдеться в повідомленні на сторінці штабу АТО у Facebook.

За даними військових, на маріупольському напрямку з мінометів окупанти вели вогонь по Талаківці та Водяному. З гранатометів різних калібрів - по Мар’їнці, Водяному, Талаківці, Гнутовому і Широкиному. Зі стрілецької зброї - по Павлополю, Широкиному та Новотроїцькому. Також по Новотроїцькому вогонь вів снайпер, а по Широкиному БМП. У районі Тарамчука сталося бойове зіткнення. Напад відбито.

На луганському напрямку - по Новозванівці вели вогонь із мінометів і протитанкових ракетних комплексів. По Троїцькому - з гранатометів.

На донецькому напрямку - з мінометів різних калібрів по наших позиціях стріляли в районі Верхньоторецького, Авдіївки, Крутої Балки, Опитного, Луганського і Зайцевого. По Опитному вогонь вела БМП противника.

ВАЖЛИВЕ

ЄС готовий виділити Україні EUR100 млн для Фонду енергоефективності

Один український військовий загинув, двоє поранені в зоні АТО у вівторок

Кожен десятий "електронний кабінет" на порталі держфінансів E-Data зареєстрований з російських доменів

Опубліковані Савченко списки заручників є некоректними

Портовика з Латвії буде призначено в. о. голови АМПУ

ОСТАННЄ

Українські школи отримали від Китаю 23,5 тис. нових комп'ютерів - Гройсман

У прес-центрі АТО не підтверджують інформації про нібито застосування бойовиками УР-77 на Луганщині

ДФС виявила факти ухиляння від сплати податків київською агрокомпанією на 59 млн грн

Продаж нових вантажівок до України в 2016 р. виріс на 47%, лідером став російський ГАЗ

Захист Єфремова ЄСПЛ просить надати оцінку заявам генпрокурора про винуватість підзахисного до вироку суду

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Звездный охотник
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
аренда недвижимости в Чернигове
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА