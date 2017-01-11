Події

09:58 11.01.2017

ЄС готовий виділити Україні EUR100 млн для Фонду енергоефективності

Віце-президент Єврокомісії з питань Енергетичного співтовариства Марош Шевчович у телефонній розмові з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом повідомив, що Євросоюз готовий виділити Україні EUR100 млн для наповнення Фонду енергоефективності.

"Марош Шевчович запевнив, що ЄС підтримує зусилля уряду стосовно реформування енергетичного сектора України. Віце-президент Єврокомісії поінформував також про готовність ЄС виділити Україні EUR100 млн для наповнення Фонду енергоефективності, відзначивши необхідність ухвалення українським парламентом законів про Фонд енергоефективності, про ринок електроенергії, про регулятора у сферах енергетики та комунальних послуг", - повідомляє прес-служба українського уряду за підсумками розмови.

Крім того, під час бесіди йшлося про практичні питання співпраці України та Євросоюзу в енергетичній сфері, зокрема щодо забезпечення українських та європейських споживачів природним газом.

"Обговорюючи питання транзиту природного газу територією України, Володимир Гройсман наголосив, що українська сторона є надійним транзитером вуглеводнів до країн-членів ЄС", - наголошується в повідомленні.

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