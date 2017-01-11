Українські школи отримали від Китаю 23,5 тис. нових комп'ютерів - Гройсман

У рамках угоди Міністерства освіти і науки України та Китаю понад 2,4 тис. українських навчальних закладів отримали 23,5 тис. нових комп'ютерів, повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Яка сучасна освіта без комп'ютерів? Напередодні нового 2017 року понад 2400 навчальних закладів України у рамках угоди Міносвіти України і КНР отримали справжній новорічний подарунок - 23,5 тис. нових комп'ютерів для українських шкіл", - повідомив В.Гройсман на своїй сторінці в соцмережі Facebook у вівторок.

За словами прем'єра, на ці комп'ютери було встановлено ліцензійне програмне забезпечення Microsoft, яке було закуплено централізовано через систему ProZorro.

"Упевнений, що у сучасному світі будь-яка людина має бути з комп'ютером на "ти". Більш того, моє бажання - щоб окрім професійного користування, діти в школі вивчали кілька мов програмування і засвоювали навички кодування. Це шлях до інноваційних змін! У цьому напрямку рухається весь сучасний світ. І ми також не маємо залишатися осторонь", - написав прем'єр.