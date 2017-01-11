Події

10:14 11.01.2017

Савченко оприлюднила списки російських військових і росіян, засуджених в Україні

Народний депутат України Надія Савченко оприлюднила на своїй сторінці у Facebook скорегований, як вона стверджує, список російських військових і росіян, які потрапили до українських в'язниць за злочини проти України в період 2014-2016 років, і доповнений список, який начебто "запитує українська сторона".

"Скореговані списки, завдяки спільній роботі з вами, за 10 січня (2017). Те, що встигли опрацювати. Перевіряйте", - написала вона на сторінці у Facebook.

Н.Савченко пояснила, що блакитним кольором виділено прізвища звільнених, червоним - загиблих.

"Помаранчевий колір - росіяни, яких шукає "ДНР". Жовтий колір - росіяни, яких шукає "ЛНР", - додала депутат.

Загалом список російських військових і росіян, які потрапили до українських в'язниць у 2014-2016 рр., містить 101 прізвище. Із них шість - звільнені, один загиблий, 42 шукає "ДНР", трьох - "ЛНР".

У списку осіб, який запитує українська сторона, - 135 прізвищ. При цьому 14 внесені 10 січня 2017 року. Згідно з виділеннями, одна людина звільнена, двоє загиблих.

Напередодні Н.Савченко на своїй сторінці в соцмережі Facebook оприлюднила списки заручників, утримуваних на не підконтрольних владі України територіях Донбасу, українських політв'язнів, яких тримають у російських в'язницях та в окупованому Росією Криму, а також список осіб, яких керівництво "ДНР/ЛНР" хоче отримати від української сторони.

Зокрема йдеться про список у складі 41 українця, якого тримають "ДНР"/ЛНР" і який підтверджений ними. Також надано з аналогічною інформацією про 121 українця, якого запитує українська сторона. Крім того, вона оприлюднила список із 524 осіб, яких запитують "ЛНР" і "ДНР".

У Службі безпеки України назвали оприлюднені 10 січня списки некоректними і заявили, що цей крок може зашкодити сім'ям заручників.

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