Ситник задоволений результатами роботи НАБУ в 2016 році

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявляє, що особисто він задоволений результатами роботи НАБУ в 2016 році.

"З погляду професійного результату, то мені здається, що ми спрацювали, можливо, на "четвірку", не так добре, як хотілося б, але водночас результати особисто мене задовольняють", - сказав він в ефірі "5 каналу" у вівторок увечері.

За словами А.Ситника, суспільство ще, можливо, не відчуло повною мірою результатів роботи НАБУ у боротьбі з корупцією й очікує зараз не стільки затримань корупціонерів, скільки судових вироків проти них.

Він додав, що з погляду розміру завданих державі збитків найбільшою справою НАБУ є справа народного депутата України Олександра Онищенка.