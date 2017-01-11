НАБУ розслідує справу стосовно низки банків про виведення коштів рефінансування за кордон
Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявляє, що НАБУ розслідує кримінальне провадження стосовно низки банків про виведення коштів рефінансування за кордон.
"У нас є кримінальна справа, що стосується низки банків, які виводили кошти рефінансування за кордон, зокрема через австрійські банки і далі в офшорні компанії", - сказав він в ефірі "5 каналу" у вівторок увечері.
Директор НАБУ не уточнив назв банків, стосовно яких триває розслідування.
При цьому А.Ситник зазначив, що у цій справі ще немає підозрюваних, оскільки вона перебуває лише на початковій стадії, і необхідно відстежити переміщення коштів.