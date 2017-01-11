Події

10:22 11.01.2017

Ситник не виключає допиту Порошенка у рамках справи про записи Онищенка

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник не виключає можливості допиту президента Петра Порошенка у рамках розслідування справи щодо записів народного депутата Олександра Онищенка.

"Цього виключати не можна", - сказав він в ефірі "5 каналу", відповідаючи на запитання про те, чи може так скластися ситуація, що президента буде допитано в рамках цієї справи з огляду на заяви О.Онищенка.

За словами А.Ситника, рішення суду у цій справі залежить від того, коли О.Онищенка буде затримано і відбудеться екстрадиція в Україну, оскільки процес екстрадиції з Великої Британії є тривалим.

Він зазначив, що Інтерпол не оголосив О.Онищенка в міжнародний розшук попри те, що матеріали на нього було відправлено давно.

"Ми наразі сприймаємо його заяви виключно як намір політизувати своє кримінальне розслідування, щоб відвернути увагу суспільства від того, що 3 млрд грн було заподіяно збитків державі, і це його основний мотив", - сказав директор НАБУ.

А.Ситник додав, що до НАБУ не надходили матеріали від самого О.Онищенка у вигляді свідчень чи якихось записів, також бюро не має офіційної інформації про надання ним свідчень іноземним спецслужбам.

Як повідомлялося, О.Онищенка підозрюють в організації схеми з розкрадання коштів під час видобутку і продажу природного газу у рамках договорів про спільну діяльність із ПАТ "Укргазвидобування", в результаті якої державі було завдано збитків на суму близько 3 млрд грн. У СБУ також заявили про початок досудового слідства стосовно О.Онищенка за ознаками державної зради.

У грудні 2016 року О.Онищенко звинуватив Адміністрацію президента України Петра Порошенка в "скуповуванні" голосів у парламенті через нього і кількох інших народних депутатів.

За інформацією ЗМІ, протягом року О.Онищенко записував свої бесіди з П.Порошенком на ручний годинник із диктофоном. Депутат повідомив, що передав цей компромат американським спецслужбам 29 листопада.

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