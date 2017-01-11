Події

10:55 11.01.2017

Заборону авторуху в 11 районах Одеської області продовжено з ранку середи через погіршення погоди

Заборону на рух автотранспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування державного та місцевого значення в 11 районах Одеської області продовжено з 9:00 середи з огляду на погіршення погодних умов.

Як повідомила прес-служба Одеської обласної державної адміністрації, обмеження стосуються доріг Арцизького, Біляївського, Білгород-Дністровського, Болградського, Кілійського, Лиманського, Ізмаїльського, Овідіопольського, Ренійського, Саратського та Татарбунарського районів.

Виняток становлять автодороги М-05 Київ-Одеса, М-05-01 обхід м. Одеса та М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ.

Як повідомлялося, в цих 11 районах заборону на рух автотранспортних засобів автомобільними дорогами загального користування було введено з 00:00 до 9:00 11 січня.

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