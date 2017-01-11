Події

11:32 11.01.2017

"Укрпошта" призупинила приймання комунальних платежів на рахунки столичного ГІОЦ

Українське державне підприємство поштового зв'язку (УДППЗ) "Укрпошта" з 1 січня 2017 року не продовжило договору зі столичним комунальним підприємством (КП) "Головний інформаційно-обчислювальний центр" (ГІОЦ) щодо приймання комунальних платежів на його рахунки через збитковість цієї послуги.

Як зазначено в прес-релізі "Укрпошти" в середу, в другій половині 2016 року підприємство провело аналіз, який засвідчив, що винагорода від прийнятих від населення платежів, яку отримує за свої послуги Київська міська дирекція "Укрпошти", не забезпечує покриття її витрат на надання таких послуг.

"У грудні "Укрпошта" звернулася до ГІОЦ із пропозицією підняти тариф на послуги підприємства з приймання платежів. Оскільки ГІОЦ відмовив у зміні тарифу, а термін дії відповідного договору між двома підприємствами завершувався 31 грудня 2016 року, "Укрпошта" прийняла рішення не подовжувати терміну дії договору на невигідних для себе умовах", - йдеться в повідомленні.

Водночас "Укрпошта" сподівається на якнайшвидше відновлення співпраці з ГІОЦ на взаємовигідних умовах.

"Для позитивного врегулювання цієї ситуації "Укрпошта" вже здійснила низку спроб пошуку взаємовигідного рішення проблеми із ГІОЦ, зокрема направляла на його розгляд оновлений проект договору про приймання платежів", - зазначає підприємство.

На сьогодні жителі Києва можуть сплачувати рахунки за повідомленнями ГІОЦ через відділення комерційних банків та різні сервіси електронних платежів.

КП "ГІОЦ" формує повідомлення на сплату рахунків за централізоване водовідведення гарячої води, централізоване постачання холодної води та водовідведення, а також утримання будинків і прибудинкових територій у м. Києві.

УДППЗ "Укрпошта", національний оператор поштового зв'язку, входить до сфери управління Міністерства інфраструктури.

"Укрпошта" надає понад 50 видів послуг майже в 12 тис. відділеннях в усій Україні.

Штат підприємства налічує 76 тис. працівників, з яких 33 тис. - листоноші, 13 тис. - оператори поштового зв'язку.

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