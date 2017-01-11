Події

12:10 11.01.2017

Наявних в Україні вакансій недостатньо для всіх громадян - Гройсман

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що вакансій, які є в країні, недостатньо для забезпечення всіх громадян.

"Створення нових робочих місць - надзвичайно актуальне питання... навіть тих вакансій, які ми маємо на сьогодні в країні, - їх недостатньо для того, щоб усіх українців забезпечити робочими місцями", - сказав прем'єр під час засідання уряду в середу.

За його словами, питання створення нових робочих місць перебуває у сфері розвитку економіки, і уряд заклав основи для стимулювання зростання економіки.

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