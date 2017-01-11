Комісія виявила понад 20 фактів загибелі і каліцтва російських військових в 11-му окремому мотострілецькому полку на Донбасі

Командування 11-го окремого мотострілецького полку (Макіївка) 1 АК (Донецьк) ЗС РФ приховує факти загибелі і каліцтв військовослужбовців, що сталися від початку року на Донбасі, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"У підрозділах 11-го окремого мотострілецького полку (Макіївка) 1 АК (Донецьк) ЗС РФ продовжує працювати комісія 1 АК ЗС РФ, яка вже виявила понад 20 фактів приховування командуванням полку загибелі та каліцтва військовослужбовців, що сталися цього року", - йдеться в повідомленні ГУР на сторінці у Facebook у середу вранці.

Розвідка також повідомляє, що 10 січня в 7-й окремій мотострілецькій бригаді (Брянка) 2 АК (Луганськ) ЗС РФ самовільно залишили місце служби десять військовослужбовців підрозділу протиповітряної оборони. В артилерійському підрозділі бригади внаслідок порушення правил безпеки під час розвантаження боєприпасів дістали важких травм п'ять військовослужбовців.