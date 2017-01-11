Україна в першій декаді січня скоротила споживання газу на 12,2%

Україна в першій декаді січня 2017 року скоротила споживання природного газу на 12,2% порівняно з 1-10 січня 2016 року - до 1,609 млрд куб. м, повідомила прес-служба ПАТ "Укратрансгаз".

За її даними, для покриття потреб споживачів країни використовувався газ внутрішнього поточного видобутку в обсязі 0,6 млрд куб. м, газ із підземних сховищ (ПСГ) - 0,6 млрд куб. м та імпортований з Європи - 0,4 млрд куб. м.

"Під час лютих морозів диспетчерський департамент "Укртрансгазу" вміло організував роботу ГТС, використавши раціонально ресурс газу в сховищах, з яких добовий відбір не перевищував 90 млн куб. м", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі уточнюють, що споживання газу в країні в 2016 році скоротилося на 1,8% (на 0,6 млрд куб. м) порівняно з 2015 роком - до 33,3 млрд куб. м. Зокрема, без урахування виробничо-технологічних витрат споживання становило 30,3 млрд куб. м, що на 4% менше, ніж у 2015-му.

Як повідомлялося, Україна в 2015 році скоротила споживання газу на 20,9% (на 8,913 млрд куб. м) порівняно з 2014 роком - до 33,727 млрд куб. м. Зокрема, промисловість знизила споживання на 19,2% - до 11,416 млрд куб. м, населення і бюджетні організації - на 22,6%, до 12,178 млрд куб. м, ТКЕ - на 19,2%, до 6,938 млрд куб. м, виробничо-технологічні витрати - на 15,5%, до 3,196 млрд куб. м.