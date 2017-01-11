Події

12:56 11.01.2017

НБУ в грудні 15 разів допускав правоохоронців до документів у рамках розслідування злочинів у банківській сфері

Національний банк України (НБУ) у грудні 2016 року 15 разів надавав правоохоронним органам доступ до речей і документів у рамках розслідування кримінальних злочинів у банківській сфері, повідомив НБУ на веб-сайті.

Згідно з повідомленням, за ініціативою Генеральної прокуратури центробанк надав доступ до майна і документів шість разів, Національної поліції України - шість разів, Національного антикорупційного бюро України - двічі, Державної фіскальної служби - один раз.

Згідно з повідомленням, загалом у 2016 році НБУ надав правоохоронним органам доступ до інформації у рамках розслідувань кримінальних злочинів у банківській сфері 155 разів.

Як повідомлялося, ухвалений парламентом у березні 2015 року закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності пов'язаних із банком осіб" запровадив кримінальну відповідальність керівників і власників банків за вчинення дій, що призвели до віднесення банківської установи до категорії неплатоспроможних, якщо це завдало великої матеріальної шкоди державі або кредиторам.

НБУ з 2014 року на сьогодні визнав неплатоспроможними понад 80 банків.

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